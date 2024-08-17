Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen operasyon, aranan şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık (2 dosya), Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hakaret ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması gibi suçlardan aranan Y.U. (23) isimli şahıs, Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranıyordu

Y.U.’nun hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan adli işlemlerin ardından, Y.U. Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şahıs, çeşitli hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan aranan bir kişi olarak kayıtlara geçmişti.