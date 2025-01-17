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Yakalanan şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan K.G., cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 25 yaşındaki K.G.’nin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

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Aydın ’ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

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