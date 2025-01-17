Hamas, İsrail ile yapılan ateşkesin sonuçlandığını ve tüm engellerin ortadan kalktığını duyurdu. Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail’in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı” denildi.

Ateşkesin, İsrail’in Ekim 2024’ten itibaren Gazze’de gerçekleştirdiği katliamların ardından sağlandığı ifade edildi.

Netanyahu’dan açıklama

Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bir basın açıklaması yaptı. Netanyahu, Gazze Şeridi’nde tutulan rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere cuma günü güvenlik kabinesi ve hükümetle görüşeceğini duyurdu.