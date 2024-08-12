Yarım asrı aşkın bir süredir müzikle iç içe olan Sert, 1960’lı yılların teknolojisiyle üretilmiş analog plakların etkileyici seslerini yaşatmayı sürdürüyor.

Müzik aşkı devam ediyor

1960’lı yılların nostaljik plaklarının büyüsüne adeta aşık olan Ahmet Sert, emekli olduktan sonra da bu tutkusundan vazgeçmedi. 30 yıl önce emekli olmasına rağmen, müzik aşkı ve plaklara olan bağlılığı nedeniyle aktif olarak bu işi sürdürmeye devam ediyor. Müzikle geçirdiği 48 yılın verdiği deneyim ve mutlulukla, Sert’in işyerinde yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da birçok müşterisi bulunuyor.

Ahmet Sert, Nazilli’de geçmişte bu işi yapan 60-70 kişinin olduğunu belirterek, günümüzde benzer işi yapan kişilerin sayısının oldukça azaldığını ifade etti. Plak ve kaset satışına olan tutkusunu ve işine olan bağlılığını sürdüren Sert, müzikseverler için bir tarih ve kültür mirası olmayı devam ettiriyor.