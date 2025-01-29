Nazilli'de Ağaç Dikim Seferberliği Yeşil Alanlar Artıyor

Nazilli Belediyesi, ilçedeki parkları daha estetik ve yeşil hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra ağaç dikim çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Bu adımlar, ilçenin geleceğini daha yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde şekillendirmeyi amaçlıyor.

Estetik ve doğayla iç içe bir Nazilli

Nazilli Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde çevre düzenlemelerini hız kesmeden sürdürüyor. Parklardaki estetik görünümün iyileştirilmesi için alanlarda boyama çalışmaları yapılarak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Bu sayede, parklar hem görsel açıdan daha çekici hale geliyor hem de halkın rahatça vakit geçirebileceği, yeşil alanlar oluşturuluyor.



Nazilli Belediyesi'nin öncelikli hedeflerinden biri, ilçe genelindeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak. Ağaç dikim faaliyetleri, bu hedef doğrultusunda hızla devam ediyor. Belediye, bu çalışmalarla hem çevreye duyarlı hem de daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Geleceğe yatırım: Daha yeşil bir Nazilli

Nazilli'nin geleceğini daha yeşil ve sürdürülebilir kılmayı amaçlayan belediye, yoğun bir mesai harcayarak ağaçlandırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu projelerle, ilçede daha fazla oksijen sağlayan, doğayla iç içe yaşam alanları yaratılması hedefleniyor.