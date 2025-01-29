Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sınıf öğretmeni Mehmet Mustafa Özdil'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Otomobilin içinde sıkışan Özdil'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan kontrollerde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından, Mehmet Mustafa Özdil’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ve jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı incelemelerde bulunuyor.