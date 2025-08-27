Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları’ndan Esnaf Vurgusu

Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, yaptığı basın açıklamasında esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Haziran 2023’ten bu yana 208 bin esnafın kepenk kapattığını hatırlatan Kayaoğulları, “Esnafımızın sorunları her geçen gün daha da derinleşmektedir” dedi.

Bozdoğan’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Kayaoğulları, artan maliyetler ve büyük marketlerin rekabeti karşısında küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti. Kayaoğulları, “Esnafımızın sesi yalnızca bireysel olarak değil, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da toplumun her kesimine ulaştırılıyor” diye konuştu.

Saadet Partisi’nin esnafın yanında olduğunu vurgulayan İlçe Başkanı, “Milletvekillerimiz ve Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan ile birlikte, perakende yasası başta olmak üzere esnafımızı ilgilendiren tüm düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Esnafımızın hak ettiği konumda, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde ticaret yapabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.