İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, görev süresi boyunca İzmir'de 300 km yağmur suyu hattı inşa ettiklerini açıklamıştı. Fakat İzmirgibiyiz adlı sosyal medya hesabı, Soyer'in hattın sadece 89 kilometrelik bölümünü yaptığını iddia ediyor.

Tunç Soyer kendi döneminde 300 km yağmur suyu hattı yaptığını açıklamıştı. Ancak sadece 89 km yapıldığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/SNxPie1JKG — izmirgibiyiz 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) September 26, 2024

Aralık 2023'te eski başkan Soyer de kendi sosyal medya hesabından yağmur suyu hattıyla ilgili bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda "50 yıldır 642 kilometre olan yağmur suyu hattını 945 kilometreye çıkardık." cümlesi bulunmakta.

Görevde olduğumuz 4.5 yıl boyunca mazeret üretmedik, icraat ürettik:



✅ 50 yıldır 642 kilometre olan yağmur suyu hattını 945 kilometreye çıkardık.



✅ Körfez’in koku sorununu %90 oranında azalttık.



✅ 3090 kilometre içme suyu hattı döşedik, 1500 kilometre kanalizasyon hattı… pic.twitter.com/5DZ9WwLozg Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, İzmir'de eğitimcilerle buluşuyor December 20, 2023

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yer alan habere göre, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yağmur suyu hattını içeren haberde "300 kilometre yağmursuyu hattı ile altyapıda rekor" başlığı kullanıldı.

Haberin ilk paragrafı ise şöyle: " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı altyapı seferberliği kapsamında, kent genelinde tamamlanan yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı 300 kilometreye ulaştı. İzmir’de 2019 yılına kadar yapılan toplam yağmur suyu hattının yüzde 50'si kadar uzunluğa sahip yatırım sadece 4,5 yılda tamamlandı."

İddialar karşısında Tunç Soyer'in herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.