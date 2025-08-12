CHP Nazilli İlçe Başkanı Öktem, Beyaz Listeyle Yeniden Aday: “Erken Seçime Hazırız”

Konuşmaları tezahüratlarla kesilen Aslı Öktem’in çıkışı, “Milletvekilliğine göz mü kırpıyor?” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen adaylık açıklama toplantısında konuşan mevcut İlçe Başkanı, avukat Aslı Öktem, beyaz liste ile yeniden aday olduğunu duyurdu. Toplantıya partililer, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına, “Ülkemizin yıkılmaz, sarsılmaz tek kalesi Cumhuriyet Halk Partimizin onurlu neferleri, kıymetli basın emekçileri, hoş geldiniz” sözleriyle başlayan Öktem, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Nazilli’de 30 yıl sonra CHP bayrağını belediye burçlarına dikmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“Bu zafer tesadüf değildi”

Elde edilen başarının şans eseri değil, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek kazanıldığını belirten Öktem, “O gün Nazilli ilçe örgütü olarak mücadelenin tam kalbindeydik. Biz vardık, siz vardınız, halk vardı” dedi.

Seçim sonrası belediye başkanlarına yönelik tutuklamalar ve iktidarın “tasarruf tedbiri” adı altında belediyeleri işlevsiz bırakma girişimlerine karşı dimdik durduklarını ifade eden Öktem, parti içinde seçim döneminde yapılan eleştirileri de hatırlatarak, “O gün ‘Nazilli’yi yönetemez’ diyenleri unutmadık” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’na destek

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına sert tepki gösteren Öktem, “Bu hukuksuzluğu affetmeyeceğiz. Sandıkta yenemediğiniz CHP’yi kumpasla da yenemeyeceksiniz” dedi.

Nazilli’de ve Aydın’da düzenledikleri mitinglerle adalet, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirdiklerini belirten Öktem, “Zor zamanda yan yana durmayanın, kolay zamanda yanında duracak gücü olmaz” diye konuştu.

“Erken seçime hazırız”

Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde iktidara talip olduklarını söyleyen Öktem, “Biz bu seçimi beklemiyoruz, biz bu seçimi talep ediyoruz. 2 Kasım’da sandığı milletin önüne biz getireceğiz” dedi.

Adaylığını beyaz liste ile açıkladığını yineleyen Öktem, “Bu göreve unvan taşımak için değil, bu kentin ve bu örgütün onurunu taşımak için geldim. Yerel seçimi kazandık, şimdi genel seçimi de kazanacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşma, şair Adnan Yücel’in “Bir inancın yüceliğinde buldum seni” dizeleriyle sona erdi.