Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine çeşitli nedenlerle para cezası verdiğini açıkladı.

Galatasaray’a 410 bin TL ceza

TBF’nin açıklamasına göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisi sırasında seyircilerin neden olduğu olaylar ve kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne toplamda 410 bin lira ceza verildi.

Beşiktaş’a sportmenliğe aykırı paylaşım cezası

Beşiktaş Kulübü ise sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 140 bin lira para cezası aldı.

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can’a ceza

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş Fibabanka ile oynanan müsabakada sergilediği sportmenliğe aykırı davranışlar ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle toplamda 140 bin lira ceza aldı.

TBF’den disiplin vurgusu

Türkiye Basketbol Federasyonu, fair play ruhunun korunması ve sahalarda sportmenliğin teşvik edilmesi amacıyla kurallara aykırı davranışlara karşı hassasiyetle hareket edildiğini belirtti.