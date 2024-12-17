Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 2021 yılındaki Irak ziyareti sırasında kendisine yönelik iki suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Bu girişimlerden birinin intihar bombacısı saldırısı şeklinde planlandığını belirten Papa, detayları paylaşırken Irak’ta bulunduğu sürecin ne denli riskli olduğunu vurguladı.

Papa Francis’in ziyareti, Irak’ta bir Papa tarafından gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçmiş ve bölgede barış ve diyalog çağrısıyla büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu tarihi gezinin perde arkasında ciddi güvenlik tehditlerinin yaşandığı şimdi ortaya çıktı.