Aydın’ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve tefecilik suçları kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, N.N. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada vites kutusuna gizlenmiş bir adet yabancı menşei savunma tipi el bombası bulundu. Ayrıca, operasyonda F seri numaralı 1 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler N.N., R.K. ve R.K., Nazilli'deki ikametlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.