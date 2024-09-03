Nazilli Belediyesi, çocukların güvenliğini artırmak amacıyla okul bölgelerine ve çocuk oyun parklarının yollarına hız kesici kasisler yerleştirdi. Trafik akışını yavaşlatmayı ve yaya güvenliğini sağlamayı hedefleyen bu uygulama, tatil döneminin bitmesiyle birlikte tamamlandı.

Hız kesici kasisler ne zaman yerleştirildi?

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğuna ve aciliyetine göre belirlenen okul bölgeleri, çocuk oyun parkları ve cami çıkışlarının bulunduğu sokaklarda hız kesici kasisler yerleştirdi. 10 gün süren çalışmalar sonucunda toplamda 10 adet kasis yerleştirildi. Okul yolları ve diğer ihtiyaç duyulan bölgelerde bu tür önlemler alınmaya devam edilecek.

Belediye Başkanı Tetik: “Güvenlik önlemlerimiz sürecek”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yapılan çalışmaların önemine değinerek, “Okul dönemi başlamadan öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için hız kesici kasisler yerleştirdik. Ayrıca çocuk oyun parklarının çevresindeki yollar ve camilerin bulunduğu tehlikeli sokaklarda da benzer önlemler aldık. Bu çalışmalarımız planlanan programa uygun olarak devam edecektir. Sürücülerimizin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması, bölgede yaşayanların güvenliğini artıracaktır” şeklinde konuştu.

Sürücülere önemli uyarı

Başkan Tetik, güvenli sürüşün sadece okul bölgelerinde değil, her yerde gerekli olduğunu vurgulayarak, “Sürücülerimizin her zaman dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Asıl uyarı ve sınırlamanın kişisel dikkatle sağlanabileceğini unutmamalıyız” dedi.