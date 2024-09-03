Eylül ayı, dünya genelinde "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kutlanıyor. Bu özel ay, prostat kanserine dair farkındalığı artırma ve erken teşhisin önemine dikkat çekme fırsatı sunuyor. 1964 yılından bu yana erken teşhisin hayati önemini vurgulayan Türk Kanser Derneği, bu ay prostat kanseri konusunda önemli bilgiler paylaşıyor.

Prostat kanseri, erkekler arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir ve her yıl milyonlarca erkeği etkiler. Türkiye'de ise erkeklerde ikinci sıklıkla görülmektedir. Prostat bezinde gelişen bu kanser türü, genellikle yavaş ilerlese de, erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Risk Faktörleri: Prostat kanserinin kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, yaş en önemli risk faktörüdür. 50 yaşından sonra prostat kanserine yakalanma olasılığı hızla artar; her 10 prostat kanserinden 6'sında hastanın yaşı 65'in üzerindedir. Ayrıca, aile öyküsü, beslenme alışkanlıkları, obezite ve düşük fiziksel aktivite gibi faktörler de risk faktörleri arasında yer alır.

Korunma yöntemleri

Prostat kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmek büyük önem taşır. Aşırı kırmızı et ve hayvansal yağ tüketiminden kaçınılması önerilir. Haftada bir kez tüketilen kırmızı et, beslenme programı için yeterli olabilir. Domates ve kabak çekirdeği gibi besinlerin prostat sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir yaşam tarzı da riskleri azaltabilir.

Erken teşhis hayati öneme sahip

Prostat kanseri, erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksektir. Bu nedenle, 50 yaşından itibaren her yıl prostat muayenesi ve PSA testi yaptırmak gerekmektedir. Ailede prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin ise bu kontrolleri 45 yaşında başlaması önemlidir.

Belirtiler:Erken teşhis için prostat kanseri belirti ve bulgularını bilmek de önemlidir. Geceleri sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk, zayıf idrar akışı ve idrar yaparken yanma gibi belirtiler, prostat kanserinin göstergeleri olabilir.

Farkındalık için adım atın

Prostat kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dernek Başkanı Burak Duruman, “Prostat kanseriyle ilgili bilgi sahibi olmak, erken teşhis için düzenli kontroller yaptırmak ve sevdiklerinizi bilinçlendirmek, bu mücadelenin en önemli adımlarıdır. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır!” diyerek herkesi bu konuda bir adım atmaya davet ediyor.