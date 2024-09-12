Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) Yönetim Kurulu adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, 2024 yılını ‘yatırım ve fırsat yılı’ ilan ettiklerini açıkladı. Kurulduğu 1979 yılından bu yana ortak sayısı ile birlikte tesis yatırımları ve üretimi artan Türkiye’nin en büyük Tarımsal kalkınma Kooperatifleri arasında yer alan ÖRKOOP, mart ayından bu yana yaşanan süt sektöründeki krizi yatırım ve fırsata dönüştürdü. Türkiye’deki yem üretim tesisine sahip tek kooperatif olma özelliğini, UHT teknolojisi, GES ve daha birçok yatırımla artırmayı hedefliyor.

Kooperatifin borcu yok

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, son 40 yılın en büyük krizini stratejik hamlelerle atlatmayı başardıklarını belirterek, kooperatifin malvarlığını koruduğunu ve satışlarını artırdıklarını ifade etti. Kooperatifiin SGK, vergi borcu olmadığını vurgulayan Önal, kriz sürecinde gösterdikleri direnişten ve kararlılıktan dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin üreticilere zamanında ödeme yapmak ve sektörde öncü olmak olduğunu belirtti.

Başkan Ünal, ÖRKOOP’un Türkiye’de en çok süt toplayan kooperatif olduğunu dile getirerek, üreticilere destek olmayı ve üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Son dönemde Bozdoğan, Altıntaş ve diğer köylerden süt toplama şebekesini genişlettiklerini ve yeni soğutma sistemleriyle kapasitelerini artırmayı planladıklarını belirten Başkan Ünal, peynir üretim tesislerinin kapasitesini artırarak büyümeyi sürdüreceklerini açıkladı.

ÖRKOOP, sosyal sorumluluk projelerine de önem vermeye devam ediyor. Başkan Ünal, Nazilli’nin tanıtımına destek olmak amacıyla pide fırını açtıklarını ve “Nazilli Pidesi”ni tanıtarak bölge ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. ÖRKOOP olarak ortaklarına ve çevreye katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Yatırımların artarak devam edeceği belirtilirken, hedefler doğrultusunda üretim kapasitesinin ve kalitesinin daha da yükseltilmesi planlanıyor.