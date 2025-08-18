Nazilli’de Polis Memuru, Ayrılma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Derin (52), boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’i (52) çarşı içinde sığındığı tuhafiye dükkanında tabancasıyla 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle 107. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına giden Hüseyin Derin’i gören kadın, panik içinde dükkândan çıkarak yan tarafta bulunan tuhafiye dükkânına sığındı. Burada eşinin peşinden gelen polis memuru, tabancasını çıkararak 5 el ateş etti.

Ağır yaralanan Burcu Derin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Derin, meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Burcu Derin’in cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.