Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ruhsatsız alkol satışı yaptığı belirlenen iki işletmeye toplamda 33 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Esenköy ve Beğerli Mahalleleri'nde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ruhsatsız alkol satışları tespit edildi.

55 şişe içki ele geçirildi

Jandarma ekipleri, kontrol sırasında sunuma hazır halde bulunan 55 şişe içkiyi muhafaza altına aldı. Ayrıca, içkiler İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ruhsatsız alkol satışı yapan işletmelere, yasal düzenlemelere aykırı hareket ettikleri için toplamda 33 bin 600 TL idari ceza uygulandı.