Uluslararası güvenlik araştırmaları alanında referans kabul edilen Global Guardian, ülkelerin güvenlik risklerini ölçen son raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, dünya genelinde artan siyasi gerilimler, ekonomik dalgalanmalar ve güvenlik tehditleri ülkelerin sıralamadaki yerlerini doğrudan etkiledi.

Türkiye, 2 bin 852 puanlık risk skoru ile listenin 18. sırasında konumlandı. Raporda Türkiye’nin, bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve iç siyasi belirsizlikler nedeniyle orta seviyede risk grubunda değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmada Ortadoğu ve Afrika ülkeleri listenin üst sıralarında yer alırken, Avrupa’da bazı ülkelerin de güvenlik açısından risk düzeylerinin yükseldiği dikkat çekti.

Global Guardian’ın yayımladığı rapor, özellikle iş dünyası, yatırımcılar ve uluslararası seyahat planlayanlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.