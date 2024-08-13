Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Dallıca Mahallesi 4612 Sokak’ta başlatılan yol yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım standartlarının iyileşmesi sağlanacak.

Toplam bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan çalışmalarda; mevcut yolun yenilenmesi, dayanıklılığının artırılması ve sürücü ile yayaların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Çalışmaların bölge halkı için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazillimizin pek çok noktasında yol yapım çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor. Yenileme ve iyileştirme projelerimiz ile hem şehrimizin trafik akışını rahatlatacağız hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Ekiplerimiz çalışmaları ivedilikle tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyor” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Dallıca Mahalle Muhtarı Murat Halal; “4612 Sokak’ta çok elzem bir şekilde parke çalışmamız devam etmektedir. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir çalışmamız var. Ayrıca Dallıcamız 520/1 Sokak, Zafer Mahallesi ile bitişik olan parke çalışmamız tamamlandı. Dallıca merkez 4640 Sokak parke çalışmamız bitti. Tüm Dallıca adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.