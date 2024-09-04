Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan eğitim dönemine hazırlık amacıyla ilçe genelindeki okullarda geniş kapsamlı bir temizlik ve bakım operasyonu başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için harekete geçen ekipler, okullardaki dış mekanları detaylı bir şekilde temizledi ve bakımını yaptı.

Atıklar temizlendi

Temizlik çalışmaları çerçevesinde, okul bahçelerindeki çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması ve çiçeklerin bakımı gibi işlemler titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca, okul çevresinde biriken atıklar özenle temizlenerek çevrenin ferah bir görünüme kavuşması sağlandı.

Başkan Tetik: "Bu tür çalışmalar önemli"

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eğitim kurumlarının hijyen standartlarının yüksek tutulmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Tetik, "Yeni eğitim dönemi öncesinde okullarımızdan çeşitli talepler aldık. Özellikle bahçe temizlikleri ve yabani otların biçilmesi konularında dilekçeler geldi. Ekiplerimiz, bu talepleri değerlendirerek hızlıca harekete geçti. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tetik'in yönlendirmesiyle yapılan bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden okul yetkilileri, temizlik ve bakım çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.