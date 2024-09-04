Afyonkarahisar’ın Bayat yaylasında meydana gelen olayda, uçurumdan düşen inek için 2 gün süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Olayın detayları

Afyonkarahisar’ın Bayat yaylasında, büyükbaş hayvan sürüsünü otlatan Ekrem Ersöz, sürüdeki ineklerden birinin kaybolduğunu fark etti. Kısa süreli arama sonrasında ineğin yaklaşık 15 metre derinliğindeki bir uçurumdan düştüğünü ve hareketsiz durumda olduğunu gören Ersöz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

Vali Yiğitbaşı talimat verdi

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ancak, uçurumun zorlu koşulları nedeniyle ekipler ineği kurtarma çalışmalarında başarılı olamayınca, İl Özel İdaresi ekipleriyle iletişime geçildi. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, WhatsApp üzerinden yazışmaları takip ederek operasyona dair talimatlarını verdi.

Greyder ve dozer kullanıldı

Vali Yiğitbaşı’nın talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri, greyder ve dozer kullanarak yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yol açma çalışması başlattı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen bu zorlu çalışma sonucu ineğin bulunduğu bölgeye ulaşıldı. Ayakları incinen inek, traktör römorkuna yüklenerek güvenli bir şekilde Ersöz’ün besihanesine taşındı.

Kurtarılan ineğin durumu iyi

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, Ekrem Ersöz Vali Yiğitbaşı başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.