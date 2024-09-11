Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki yıl önce kaybolan telefonunu arayan bir vatandaşın isteğini yerine getirerek, uzun süredir kayıp olan telefonu sahibine teslim etti.

Olayın detayları

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, belediyeye emanet olarak bırakılan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaları bir süre önce kamuoyuna duyurmuştu. Bu duyurunun ardından, telefonunu iki yıl önce kaybettiğini belirten Barış Güvercin, telefonunun kutusu ve faturası ile birlikte belediyeye başvurdu. Yapılan inceleme ve doğrulamanın ardından, kaybolan telefonun kendisine ait olduğu tespit edildi ve Güvercin’e teslim edildi.

Zabıta ekibinin önemli rolü

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılması konusunda titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Telefonunu teslim alan Güvercin, zabıta ekiplerinin bu hassasiyetinin ve kamu hizmetlerine olan bağlılığının, vatandaşların sorunlarına duyarlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür hizmetlerin halkın belediyeye olan güvenini artırdığını ifade etti.

Ekiplere teşekkür

Barış Güvercin, Nazilli Belediyesi'ne ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek, bu olayın hem belediyenin kamu hizmetlerine olan bağlılığını hem de vatandaşların sorunlarına duyarlılığını gözler önüne serdiğini söyledi.