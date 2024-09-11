Ayvalık Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal projeyi hayata geçirdi: Öğrenci Lokantası. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in seçim vaatleri arasında yer alan bu proje, açılış töreniyle birlikte hizmete girdi. Törene CHP'nin üst düzey isimleri de katıldı ve projenin önemini vurguladı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve belediye meclis üyeleri katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, projenin Türkiye genelindeki sosyal belediyecilik örneklerinden biri olduğunu belirtti. Aytekin, "CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyor. Ayvalık’taki öğrenci lokantası da bu örneklerden biri" dedi.

Öğrencilere uygun fiyatla sağlıklı yemek

Ayvalık’ın ilk kent lokantası olarak bilinen bu proje, Boğaziçi Oteli’nin alt katında haftanın beş günü 12.00-13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Öğrencilere 30 Türk Lirası karşılığında, 900-1000 kalorilik üç çeşit yemek ve yanında meyve sunulacak. Açılış gününde 400 öğrenci bu hizmetten faydalandı.

Geniş menü seçenekleri

Proje, öğrencilere çeşitli lezzetler sunmayı vaat ediyor. Menülerde salçalı köfte, orman kebabı, çıtır tavuk, et döner, etli bezelye, etli nohut gibi yemekler bulunacak. Ayrıca, mercimek, domates, yayla, sebze, et suyu ve ezo gelin gibi çorbalar ile bulgur ve pirinç pilavı da sunulacak. Haftanın beş günü, yemeklerin yanında meyve ikramı da yapılacak.

Gelecek planları ve yeni projeler

Başkan Mesut Ergin, ilk gün yemeklerden ücret almayacaklarını belirtti ve projenin ikinci lokantasının adliye bölgesinde yakında hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya Ortaokulu ve yapımı tamamlanmak üzere olan Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin de bu hizmetten faydalanacağını söyledi.