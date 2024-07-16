Nazilli ilçesinde DSİ'nin sulama kanalı açma çalışmaları sırasında yaşanan göçük faciasında hayatını kaybeden 3 işçiyle ilgili soruşturma derinleştirilirken, olayın şüphelilerinden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de DSİ'ye ait sulama kanalı açma çalışmaları sırasında 14 Temmuz günü meydana gelen göçük faciasında, toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, biri ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edildikleri belirtildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise normal prosedürler doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ve olayın detayları üzerinde derinleştirilen incelemeler sürüyor.