Nazilli ilçesinde DSİ'nin sulama kanalı açma çalışmaları sırasında yaşanan göçük faciasında hayatını kaybeden 3 işçiyle ilgili soruşturma derinleştirilirken, olayın şüphelilerinden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de DSİ'ye ait sulama kanalı açma çalışmaları sırasında 14 Temmuz günü meydana gelen göçük faciasında, toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, biri ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edildikleri belirtildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise normal prosedürler doğrultusunda serbest bırakıldı.

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Olayla ilgili olarak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ve olayın detayları üzerinde derinleştirilen incelemeler sürüyor.

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Editör: Kardelen Başol