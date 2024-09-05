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İstasyon Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri konuldu. Tire Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra Namık Kemal Caddesi, Atatürk Bulvarı’nda kortej yapıldı. Kortejde efeler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar yer aldı. Efeler, nostaljik tabancalarla havaya ateş ettiBelediye Meydanı’nda kurulan tören alanında efeler zeybek oynadı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyüledi.

Millî mücadelede gösterdikleri kahramanlık örneğiyle Yunan ordusunu Nazilli’den kovan ve istiklal meşalesini yakan Hacı Süleyman Efendi, Demirci Mehmet Efe’nin kabrinde Kur-an’ı Kerim okundu. Demirci Mehmet Efe’nin torunu Mehmet Dündar Demirciefe de törende yer aldı.

21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Gülsin ve Erkin Onay sahne alacak!

21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Gülsin ve Erkin Onay sahne alacak!

Nazilli ’nin düşman işgalinden kurtuluş unun 102. Yıldönümü ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı.Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları başladı. Belediye Meydanı’nda 5 pare top atışı yapıldı. Ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda şehit ve gazilerin mezarlarına Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve protokol üyeleri çiçek bırakıp, dua etti.

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