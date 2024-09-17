Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm (32), memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ürüm'ün cenazesi, Türk bayrağına sarılı olarak ilk olarak baba evine getirildi.

Hamile eşi güçlükle ayakta durdu

Ailesi, gözyaşlarıyla Uzman Çavuş Ürüm’e veda ederken, annesi Duru Ürüm ve kız kardeşleri tabuta sarılarak ağladı. Ürüm'ün 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm ise büyük acı içinde sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze namazı, Selendi Pazar Camiinde öğle namazını müteakip kılınırken, törene Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Helallik alınmasının ardından Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, dualar eşliğinde toprağa verildi.