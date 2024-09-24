Menemen FK’ya karşı alınan 4-1’lik ağır mağlubiyet, kulüp yönetimi için son straw oldu ve Kılıç’ın görevine son verilmesine neden oldu.

Nazillispor, sezonun başlangıcında yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Özkan Kılıç, Yüksel Yeşilova'nın ardından göreve gelmiş ancak yalnızca bir buçuk ay takımın başında kalabilmişti. Takım, Kılıç’ın döneminde 4 maçta puan almayı başaramadı ve bu performans, kulüp tarihinin en kötü lig başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.

Menemen FK karşılaşmasının ardından Kulüp Başkanı Şahin Kaya, yönetim kurulunun aldığı kararı Kılıç’a bildirdi. Bugün, Nazillispor A.Ş. tesislerinde, hafta sonu oynanacak 68 Aksaray maçı hazırlıklarına başlandı. Antrenmanda, Özkan Kılıç’ın yer almadığı gözlemlenirken, takımın başında yardımcı antrenör Gürhan Sönmez bulundu.

Nazillispor, yeni bir teknik direktör arayışına girerken, camiada bu değişimin olumlu bir etki yaratması umuluyor.