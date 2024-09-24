Anlaşmalar, elektronik harp araçlarından akıllı mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayii şirketleri ile Azerbaycan devleti arasında bir dizi kritik anlaşmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı ve stratejik şebeke haberleşme sistemleri gibi çeşitli projelerde mutabakat zaptı ve anlaşmaların imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmaların her iki ülke için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.