TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü başlayan Nazillispor, iki maçını kaybettikten sonra kadrosunu güçlendirmek amacıyla Serik Belediyespor'dan stoper Furkan Balaban'ı transfer etti.

Defansif orta saha pozisyonunda da oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor altyapısından yetişti ve kariyerinde Tarsus İdman Yurdu ile Serik Belediyespor formalarını giydi. Geçen sezon Serik Belediyespor'da 8 maçta 434 dakika süre aldı. Furkan Balaban'ın transferi, Nazillispor'un savunmasını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.