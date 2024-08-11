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Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Transfer çalışmalarına hız veren TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor farklı bir isimle sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar Türk asıllı gurbetçi defans oyuncusu Nicolo Avellino'ylu kadrosuna dahil etti. Almanya’da Köln altyapısında futbol eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de 1461 Trabzon ve Ankara Demirspor formaları giyen 24 yaşındaki başarılı stoper, Başkan Şahin Kaya'nın da yer aldığı törenle imza attı. Avellino geçen sezonu Almanya'da Berliner AK'de geçirmişti.

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