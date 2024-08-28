Nazilli Belediyespor, önemli bir adım atarak şirketleşme sürecini tamamladı ve yeni ismi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen tescil edildi. Siyah-beyazlı kulübün ismi artık "Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak kayıtlara geçti. Kulübün bu yeni adı, TFF'nin resmi internet sitesinde de "Nazillispor AŞ" olarak yer aldı. Bu isim değişikliği, kulübün daha profesyonel bir yapıya kavuşması ve futbol faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyespor'un isim değişikliği için 2 Ağustos'ta TFF'ye yaptığı başvuru, federasyon tarafından incelendi ve onaylandı. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz tarafından kulübe gönderilen yazılı açıklamada, Nazilli Belediyespor bünyesinde yürütülen amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerinin, Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrinde hukuki bir engel bulunmadığı belirtildi. Bu devrin kabulüne ve kulübün yeni ismiyle tesciline, TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2024 tarihli toplantısında karar verildiği açıklandı.

TFF yazılı açıklama gönderdi

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın siyah beyazlı-kulübe gönderdiği yazılı açıklamada, "Dosya evrakının incelenmesi neticesinde Kulüplerin Futbol Dalında Tescil Talimatı'nda belirtilen evrakın federasyonumuza iletildiği görülmüş olup, Nazilli Belediye Spor Kulübü bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerini barındıran futbol şubesinin talep edildiği şekliyle tüm aktif ve pasifleriyle, Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi devrinde hukuki bir engel bulunmadığı anlaşılarak devrin kabulüne ve kulübün federasyonumuz kayıtlarında, Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tesciline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 26.08.2024 tarihli toplantısında karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.