Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana gelen ana isale hattı patlaması, ciddi hasara yol açtı.

Patlama sonrasında yolda büyük bir çukur oluşurken, tonlarca su yola akarak dereye ulaştı ve ardından sahile taştı. Sahilde denize giren turistler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadılar.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Tatilciler ise yolda biriken suyun ve oluşan çukurun nedenini anlamaya çalıştı.