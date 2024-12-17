TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Karaman FK’ya 1-0 mağlup olan Nazillispor’da Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu, bazı taraftarların oyuncuları ıslıklamasına tepki gösterdi. Fırıloğlu, takımın iyi yolda olduğunu vurgulayarak, oyuncularına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Kazanmak için çalışıyoruz

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fırıloğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında bazı taraftarların sergilediği tepkiye üzüldüğünü belirtti:

"Teknik heyet ve oyuncularımızla birlikte kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu maça kadar 2'de 2 yapmıştık. Elbette iç sahada galip gelmek istiyorduk, ancak bazı taraftarlarımızın ıslıklaması bizleri üzdü."

Deplasmanda kazanacağız

Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 1 maç kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, takımın Belediye Derincespor deplasmanına odaklandığını söyledi:

"Deplasmanda galip gelerek devre arasına moralli girmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz ve daha iyisini yapacağız."