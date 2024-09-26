TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yaparak 4 maçta puan alamayan Nazillispor, teknik direktör Özkan Kılıç ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Nazilli ekibi, bu hafta 68 Aksarayspor deplasmanına Yardımcı Antrenör Gürhan Sönmez’in yönetiminde çıkacak. Daha önce Bülent Ertuğrul ve Yüksel Yeşilova’nın ayrılığının ardından da takımı yöneten Sönmez, Aksaray maçında kulübede olacak.

Nazillispor, kötü gidişata son vermek için yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırırken, Sönmez yönetiminde Aksarayspor karşısında puan ya da puanlar alarak moral kazanmayı hedefliyor.