TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor'un kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesisler, kiralama için ihaleye çıkarılıyor. Nazilli Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde bulunan Esat Ergüler ve Haluk Alıcık tesisleri için 11 Eylül Çarşamba günü ihale düzenleyecek. Esat Ergüler Tesisleri'nin yıllık kira bedeli 900 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 27 bin TL. Haluk Alıcık Tesisleri için ise yıllık 1 milyon 500 bin TL + KDV istenirken, geçici teminat bedeli 45 bin TL olarak açıklandı. İhaleler açık artırma usulüyle yapılacak. Daha önce Nazilli Belediyespor olarak bilinen kulüp, şirketleşme sürecinden sonra Nazillispor AŞ adını almıştı.

Transferde kuzenler kadroya katıldı

Nazillispor, transfer döneminde Darıca Gençlerbirliği'nden kuzen futbolcular Mustafa Usta ve Enes Usta ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki forvet Mustafa ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes, takımla antrenmanlara da başladı.