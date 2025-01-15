Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig mücadelesinde 20. hafta maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma, 19 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak.

Zorlu maç pazar günü başlıyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 20 hafta boyunca süren zorlu lig mücadelesine devam ederken, bu hafta ikinci kez Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, 19 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Turgutlu’daki Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapılacak.

Başkan Hüseyin Maliz’den destek mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın Voleybol Takımımız 20 haftadır TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadelesini sürdürüyor. Pazar günü rakibi Denizli Büyükşehir Belediyespor ile maça çıkacak olan Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum” dedi. Takım, önemli maçta galibiyet hedefliyor.