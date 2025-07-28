TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’un yeni transferi 36 yaşındaki stoper Nazmi Candoğan, yeni sezonda Denizlili taraftarlara güzel futbol izletmek istediklerini söyledi. Candoğan, memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



“Memleketime döndüğüm için mutluyum”

Yeni sezon hazırlıklarını Denizli Atatürk Stadı’nda sürdüren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’un kadrosuna bu yaz katılan tecrübeli savunma oyuncusu Nazmi Candoğan, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

52 Orduspor’dan transfer edilen Candoğan, “Yeni sezonda memleketimin takımı Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’da forma giyeceğim. Bu şekilde memlekete dönüş yapmış oldum. Bu takımın şampiyonluğunda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizli benim için özel bir şehir. Herkes için de güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Denizlispor düştü, biz sorumluluk almalıyız”

Denizlispor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Candoğan, “Denizlispor maalesef bir alt lige düştü. Biz elimizden geleni yapıp taraftarlarımıza güzel futbol izletmek istiyoruz. Güzel sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Bu kulüp de Denizli’nin kulübü”

Denizli İdmanyurdu’nun Denizlispor’un yerini almak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan Candoğan, kulübün şehir için mücadele ettiğini belirtti:

“Denizli İdmanyurdu asla Denizlispor’un yerini almak istemiyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Denizlispor bu şehrin markasıdır. Ama bu kulübü yönetenler ve oynayanlar da emek veriyor. Bu kulüp de Denizli’nin kulübü. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Maçlara gelsinler, birlikte daha güçlü olalım.”