NBA Play-Off çeyrek finalinde Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmayacağı gibi detayları merak ediyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 08 Mayıs'a bağlayan gece saat 04:30'da başlayacak mücadele, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Minnesota TW - GS Warriors maçı yayın bilgileri

NBA Play-Off'un çeyrek final etabında karşı karşıya gelecek olan Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors arasındaki mücadele, Türkiye'de Tuttur TV üzerinden izlenebilecek.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Minnesota TW - GS Warriors maçı şifreli olarak Tuttur TV kanal(lar)ı üzerinden yayınlanacak. Yayın bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Platform Yayın Bilgisi Türksat Uydusu Tuttur TV İddaa Kanalı Tuttur TV Uygulaması Yayın Durumu Şifreli

Tuttur TV ayrıca resmi internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla izlenebilmektedir.

Bilgi Türü Detaylar Maç Günü 07 Mayıs 2025 Çarşamba (Gece) Başlama Saati 04:30 (Türkiye saatiyle) Yayın Kanalı Tuttur TV Stadyum Target Center, Minneapolis

Maç nerede oynanacak?

Golden State Warriors ile Minnesota Timberwolves arasındaki Play-Off çeyrek final karşılaşması, Timberwolves'un evi olan Target Center (Minneapolis) salonunda oynanacak.