ABD merkezli özel sermaye şirketi 3G Capital, dünya çapında tanınan spor ayakkabı markası Skechers'ı 9.4 milyar dolara satın alıyor. Satın almanın 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

ABD merkezli özel sermaye şirketi 3G Capital, dünyaca ünlü spor ayakkabı ve giyim markası Skechers'ı 9.4 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Şirketin Türkiye dahil dünya genelindeki operasyonları bu satışla birlikte yeni bir döneme giriyor.

Satış 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanacak

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, satın alma işleminin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Satışın 3G Capital tarafından sağlanan nakit kaynak ve JPMorgan Chase Bank'ın taahhüt ettiği borç ile finanse edileceği bildirildi.

Skechers'ın piyasa değeri 7.4 milyar dolardı

Satış anlaşması duyurulmadan önce Skechers'ın piyasa değeri yaklaşık 7.4 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak satın alma açıklamasının ardından markanın hisseleri New York borsasında yüzde 25 oranında yükseliş gösterdi. Bu yılın başından Cuma kapanışına kadar hisselerde yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştı.

2023'te 9 milyar dolar gelir elde etti

Skechers, 2023 yılı içerisinde toplamda 9 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve "ticaret politikalarındaki belirsizlik" gerekçesiyle Nisan 2024'te tüm yıl beklentilerini aşağı çekmişti.

Türkiye dahil dünya genelinde satılıyor

Skechers markası, Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Satış sonrası markanın yerel pazarlardaki stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu. 3G Capital'in geçmişte Burger King ve Kraft Heinz gibi büyük markalarda yaptığı dönüşümler dikkate alındığında, Skechers'ta da kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yaşanabileceği belirtiliyor.

Skechers Hakkında

Kuruluş: 1992, ABD

Merkez: Manhattan Beach, Kaliforniya

Ürün grubu: Spor ayakkabı, günlük giyim, yürüyüş ve koşu ayakkabısı

Yıllık Gelir (2023): 9 milyar dolar

Yeni Sahibi: 3G Capital

Satış Bedeli: 9.4 milyar dolar