NBA Play-Off'ta OKC Thunder ile Denver Nuggets karşı karşıya geliyor. Yayın saati, kanal ve maç bilgileri haberimizde.
OKC Thunder - Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NBA Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında OKC Thunder, Denver Nuggets'ı ağırlıyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadele, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 04:30'da başlayacak. Maç, Türkiye'de Tuttur TV ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Tuttur TV
NBA tutkunlarının yakından takip ettiği Tuttur TV, karşılaşmayı dijital ve uydu platformları üzerinden ekranlara getirecek. Yayın sadece erişim hakkı olan kullanıcılar tarafından izlenebilecek.
|Yayıncı Platform
|Erişim Yolu
|Yayın Durumu
|Tuttur TV
|Türksat, internet, mobil
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Şifreli
|Bilgi
|Detay
|Maç Günü
|6 Mayıs 2025 Salı
|Başlama Saati
|TSİ 04:30
|Yayın Kanalı
|Tuttur TV
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Maçın Oynanacağı Yer
|Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City
OKC Thunder - Nuggets maçı nerede oynanacak?
NBA Play-Off Çeyrek Final mücadelesi, Oklahoma City Thunder'ın iç saha salonu olan Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. Maç, Thunder taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılanması beklenen atmosferde gerçekleşecek.