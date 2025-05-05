NBA Play-Off'ta OKC Thunder ile Denver Nuggets karşı karşıya geliyor. Yayın saati, kanal ve maç bilgileri haberimizde.

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OKC Thunder - Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında OKC Thunder, Denver Nuggets'ı ağırlıyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadele, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 04:30'da başlayacak. Maç, Türkiye'de Tuttur TV ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Tuttur TV

NBA tutkunlarının yakından takip ettiği Tuttur TV, karşılaşmayı dijital ve uydu platformları üzerinden ekranlara getirecek. Yayın sadece erişim hakkı olan kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Yayıncı Platform Erişim Yolu Yayın Durumu
Tuttur TV Türksat, internet, mobil

Şifreli
Bilgi Detay
Maç Günü 6 Mayıs 2025 Salı
Başlama Saati TSİ 04:30
Yayın Kanalı Tuttur TV
Yayın Durumu Şifreli
Maçın Oynanacağı Yer Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City

OKC Thunder - Nuggets maçı nerede oynanacak?

NBA Play-Off Çeyrek Final mücadelesi, Oklahoma City Thunder'ın iç saha salonu olan Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. Maç, Thunder taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılanması beklenen atmosferde gerçekleşecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ