TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
Kaldığı otel ruhsatsız çıktı
Şüpheli Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, yapılan incelemenin ardından oteli mühürleyerek faaliyetine son verdi.
Hukuki süreç devam ediyor
Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, saldırıya ilişkin adli sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.