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Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, saldırıya ilişkin adli sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Şüpheli Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, yapılan incelemenin ardından oteli mühürleyerek faaliyetine son verdi.

Şüpheli Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmıştı.

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