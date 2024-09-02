Türkiye’nin kilogram başına ihracatı 2023 yılında 1,67 dolar seviyesindeyken, Multitek’in IP interkom ihracatı 200 doları buluyor. Multitek’in yeni ürünü DiafonBox, akıllı ev teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırarak sektörde devrim yaratıyor.

İstanbul, 2 Eylül 2024 - Türkiye'nin yüzde 100 yerli tek IP interkom üreticisi Multitek, akıllı ev teknolojileri alanında önemli bir yeniliğe imza attı. 1989’dan bu yana diyafon ve interkom sistemlerinde lider konumda olan firma, yeni ürünü DiafonBox ile evleri uygun maliyetlerle akıllandırmayı hedefliyor. 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan bu yenilikçi cihaz, apartmanlarda kablo ve cihaz değiştirmeye gerek kalmadan akıllı ev sistemlerine geçişi mümkün kılıyor.

Multitek’in akıllı ev teknolojilerinde yeni dönemi

Multitek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ece Demirkol, DiafonBox’ın 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, bu cihazın diyafon sistemlerinde devrim yaratacağını ifade etti. Demirkol, “DiafonBox, eski veya yeni tüm analog interkom sistemlerine kolayca entegre edilerek, apartman içi haberleşme sistemlerini akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilir hale getiriyor. Bu sayede, kullanıcılar kapı çaldığında cep telefonlarına gelen çağrıyı görüntülü olarak yanıtlayabilir ve kapı kilidini açabilirler. DiafonBox, düşük maliyetle evleri akıllı hale getiren yenilikçi bir çözüm sunuyor” dedi.

Yüksek teknolojiyi yerli üretimle birleştiren Ar-Ge gücü

Multitek’in IP interkom ürünlerinin Android işletim sistemine sahip olduğunu ve dünya standartlarında bir teknoloji sunduğunu belirten Demirkol, firmanın Ar-Ge merkezinin 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını vurguladı. “Ar-Ge bizim için bir tutku. Multitek olarak, akıllı ev teknolojilerinde lider olmayı hedefliyoruz ve DiafonBox ile bu hedefe bir adım daha yaklaştık” dedi.

DiafonBox ile ihracatta büyüme hedefi

Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol ise DiafonBox’ın ihracatta da büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Avrupa pazarında büyük ilgi görmesi beklenen bu yenilikçi ürünle, firmanın 2025 yılı itibariyle ihracatını %15’e yükseltmeyi hedeflediğini ifade etti. Demirkol, “Türkiye’nin kilogram başına ihracatı 1,67 dolar, elektrik elektronik sektöründe bu değer 6 dolar civarında, ancak Multitek’in IP interkom ihracatı 200 doları buluyor. Bu yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarlarda daha etkin bir rol oynamayı planlıyoruz” dedi.

Akıllı ev pazarı büyüyor

Dünyada akıllı ev pazarının hızla büyüdüğünü ve 81 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını belirten Demirkol, Türkiye’de ise bu pazarın henüz gelişim aşamasında olduğunu söyledi. Multitek’in akıllı interkom sistemlerinin, apartman ve site sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandığını vurgulayan Demirkol, DiafonBox ürünüyle 250 bin konutun dönüşümünü hedeflediklerini ifade etti.

900 TL’ye akıllı ev teknolojisi

DiafonBox’ın fiyatı hakkında da bilgi veren Erman Demirkol, apartman paketinde daire başına fiyatın 900 TL civarında olduğunu açıkladı. Demirkol, bu fiyata kapıdan yapılan çağrıların cep telefonuna gelmesinin dahil olduğunu, ayrıca akıllı ev özellikleri eklemek isteyen kullanıcılar için ek maliyetin 10-12 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Multitek, yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği bu yenilikçi ürünüyle hem Türkiye'de hem de global pazarlarda akıllı ev dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyor. DiafonBox, akıllı ev teknolojilerini herkesin erişebileceği bir seviyeye taşıyarak sektördeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.