Türk tarihçi, gazeteci ve akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2022’de İstanbul’daki evinin önünde düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Türk siyasal tarihi üzerine yaptığı önemli çalışmalar ve özellikle Fethullah Gülen hareketini deşifre etmesiyle tanınan Hablemitoğlu, son yıllarında Ergenekon ve Alman istihbaratının Türkiye’deki faaliyetlerini araştırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak suikastı, hala gizemini koruyor. Failleri henüz tespit edilemeyen bu cinayet, bir akademisyenin öldürülmesinin ötesinde, Türkiye'nin derin devlet yapıları, dış istihbarat ilişkileri ve terör örgütleriyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirmiştir.

Necip Hablemitoğlu kimdir?

Türk tarihçi ve gazeteci Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 18 Aralık 2022 yılında 48 yaşındayken evinin önünde düzenlenen bir suikast sonucunda öldürülmüştür. İzmir’de Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir. Failleri ise hala bulunamamıştır.

Necip Hablemitoğlu yaşamı

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın ve Dergi Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 1977-1978 yılları arasında Dilde, Fikirde, İşde Birlik adlı aylık bir dergi çıkarmıştır. Bazı kuruluşlarda basın müşavirliği yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde Türk İnkılap Tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora tezi yapmıştır. Eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğludur ve Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ve kuzeydeki en uç kalelerinin adlarını taşıyan kızları Kanije ve Uyvar isminde iki çocuğu vardır.

Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl oldu?

Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili cinayet davası çözülmedi. İddialara göre; İslamcılara yüklenen jandarma generali Veli Küçük’ün ( Ergenekon davasında yargılanması devam ediyor ) sahte bayrak operasyonunda öldürüldü. Başka bir iddiaya göre ise Hablemitoğlu, Ergenekon ve Alman STK’larıyla işbirliği yaparak öldürülmüştür ve sorumlusu Alman GSG 9 gizli servisidir. Ergenekon Davası’nda firari ve birinci derece şüpheli olan Bedrettin Dalan’ın Alman İstihbarat Teşkilatı BND'den sahte pasaport taşıdığı iddia edilmektedir.

Necip Hablemitoğlu, son yıllarında Fettulah Gülen hareketini deşifre etmeye odaklanmıştı. Köstebek adlı kitabında hareketin mevcut hükümete alternatif bir örgüt oluşturan bir terör örgütü olduğunu yazmıştı. Kitap yayımlanmadan 5 gün önce ise öldürüldü. Kitabının giriş bölümünün son kısmında şöyle yazıyordu: “Tüm milliyetçileri Fethullahçı tehlikeye karşı çok geç olmadan birlikte hareket etmeye çağırıyorum, Fethullahçı birimlerin istihbarat teşkilatlarından temizlenmesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyorum...” Necip Hablemitoğlu, Türkiye’deki Almanların beşinci kol faaliyetleri hakkında yazdığı kitaptan sonra suikasta uğradı ve bazı çevreler suikastın arkasında Alman hükümetinin parmağı olabileceğini düşünüyor. Hablemitoğlu’nun hedef alındığını bildiği anlaşılıyor çünkü kızları ona bir saldırı durumunda ne yapması gerektiğini sordular. Saldırı günü yaptığı son şey market alışverişi yapmaktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına ve mağazadan alınan fişlere göre yerel saatle 20.05’te ayrıldı. Birkaç dakika sonra eve döndükten sonra suikasta uğramıştır.