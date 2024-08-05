Gün geçmiyor ki bir şiddet olayına tanık olmayalım. Ya aile içi şiddet ya trafikte, şiddet, ya okulda. Bu yetmiyor gibi şimdi de gözümü gerçek yaşam alanları sokak olan patili dostlarımıza diktik.

Şimdi size bir söz yazacağım okuduktan sonra iyice düşünün sonra devamını okuyun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü “ Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir”

Okuyup düşünme molası da verdiyseniz devamını okuyabilirsiniz. Neden mi bu sözü yazdım? Çok basit bir toplumu sanatsız bırakmak o toplumun geçmişle bağlarını koparmak demektir. İnce ruhlu düşünen, yaratıcı entelektüel insanların sayısını azaltmak demektir.

Sanat dostu insanlar ya da sanatçılardan topluma zarar gelmez. Kötü davranış sergilemesi beklenemez. Sanatçı ve sana dostu insanların sayısı arttıkça toplumun sinir uçlarına dokunan kişi sayısı azalma gösterir.

Bir aile düşünün hafta sonu bir sanat etkinliğine gitmiş. O aile o hafta huzur içinde hayat sürdürür.

Gelin eğitim sisteminde gerçek bir değişikliğe gidelim. Çocukları sanata yönlendirelim. İçlerindeki gizli kalmış sanatçıyı ortaya çıkaralım.

Bir an önce sanata kucak açalım. Kopmuş olan hayat damarımıza yeniden kavuşalım inanın hiç geç değil yeniden huzur dolu bireylere ve ülkeye kavuşmak.