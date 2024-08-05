“Ama artık şuna inanıyorum ki tüm dünya bir muammadır; sadece, onu altında yatan bir hakikat varmış gibi yorumlamaya yönelik bizim kendi çılgınca çabamızın korkunçlaştırdığı zararsız bir muamma.” Umberto Eco

Dünya, insanlık tarihi boyunca pek çok düşünür, filozof ve bilim insanı tarafından sorgulanmış ve anlamlandırılmaya çalışılmış bir muamma olarak karşımıza çıkar. Bu sorgulamanın ardında yatan itici güç ise hakikati bulma çabasıdır. Ancak dünya, onu anlamlandırma girişimlerimize rağmen, büyük ölçüde gizemini korur. Belki de, bu çabalarımızın çoğu zaman kendi çılgınca arzularımız ve korkularımız tarafından şekillendirildiği gerçeği, dünyayı daha da anlaşılmaz ve karmaşık kılmaktadır.

Dünya, yüzeyde anlaşılır gibi görünse de, derinliklerine indikçe daha karmaşık ve anlaşılmaz hale gelir. Bu durum, hem makro hem de mikro düzeyde geçerlidir. Evreni bu kadar muamma kılan şey ise, onun tek bir doğru veya tek bir anlamla sınırlı olmamasıdır. Her birey, kültür ve dönem, dünyayı kendi perspektifinden yorumlar ve bu yorumlar zamanla değişebilir.

İnsanın hakikat arayışı, tarihin her döneminde var olmuştur. Eski Yunan filozoflarından modern bilim insanlarına kadar birçok kişi, dünyayı anlamlandırmak için çeşitli teoriler geliştirmiştir. Bu teoriler, fiziksel dünyadan metafiziksel kavramlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ancak, bu arayışın kendisi bile bir muammadır. Hakikat nedir? Onu nasıl tanımlayabiliriz? Bu sorular, genellikle yanıtlanması zor ve soyut sorulardır.

Belki de asıl soru, dünyada gerçekten bir hakikat olup olmadığıdır. Bu noktada, bazı filozoflar hakikatin mutlak olduğunu savunurken, bazıları ise her şeyin bir yorumdan ibaret olduğunu iddia eder. Friedrich Nietzsche, "Hakikatler yoktur, sadece yorumlar vardır" diyerek bu tartışmanın merkezine oturur. Bu perspektiften bakıldığında, dünya bir muamma değil, bizim onu anlamlandırma çabalarımızın bir ürünüdür.

Günümüzde, hakikat arayışı daha da karmaşık bir hal almıştır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi, yeni sorular ve yeni muammalar doğurmuştur. Kuantum fiziği, evrenin temel yapısını sorgularken, yapay zeka ve bilinç üzerine yapılan araştırmalar insan zihninin sınırlarını zorlamaktadır. Tüm bu gelişmeler, dünyayı anlamlandırma çabalarımızı daha da karmaşıklaştırmaktadır.

Şimdi gelelim Manga'nın o meşhur şarkısında sarf ettiği "Cevapsız sorular" kısmına... cevabını bilenler de yanıtları bildirebilirler. İlginçtir ki sokak köpekleri birden bire ortadan kayboldu. Sokaklarda dolaşan köpekler ışık hızıyla nasıl yok oldu? (Sanki kedi sayısında da azalma var) onca sokak köpeğinin gözükmemesi başlı başına muamma mıdır? Hepimiz neredeyse aylardır sıcaklarla boğuşuyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz. Hatta bazen konuşacak halimiz dahi kalmıyor. Peki ağaçlarımız, ciğerlerimiz 2 günde 1 yanarken, bizi gölgesiyle serinletecek ormanlık alanlarımızın alev alev yanması nasıl bir muammadır? Barajların azalması, kuraklığın artması muamma mıdır? Su kaynaklarımız hızla erirken, hala suyu tasarruflu kullanmamak nasıl bir muammadır?