Edirne'nin Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisinde, serinlemek için suya giren 14 yaşındaki Ege İhsan K., Meriç Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu. Yanında bulunan arkadaşı P.B., durumu çevredeki kum şantiyesindeki işçilere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botlarla arama başlatırken, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Dalgıç ekipler sevk edildi

Arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla, Tekirdağ ve Edirne’nin Enez ilçesinden dalgıç polisler de bölgeye yönlendirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Arama çalışmaları sürüyor

Olayın ardından nehir çevresi güvenlik çemberine alındı. Su altı ve su üstü arama çalışmaları, günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yetkililer, nehrin akıntısının güçlü olması nedeniyle arama faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.