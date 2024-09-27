Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk ozanı Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında düzenlediği “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Konseri” ile andı.

Etkinliğe yoğun ilgi

Türk Halk Müziği’nin unutulmaz ismi Neşet Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anma konserinde sanatçı Emel Taşçıoğlu’nun sahne almasıyla bir kez daha hatırlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Neşet Ertaş hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevilen eserler seslendirildi

Konser, Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleştirildi ve sanatçı Emel Taşçıoğlu, Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarla sahne aldı. “Gönül Dağı,” “Acem Kızı” ve “Ah Yalan Dünya” gibi 23 parçayı seslendiren Taşçıoğlu, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Anma konserinin sanat yönetmenliğini ise Selçuk Murat Kızılateş üstlendi.

Türküleriyle anıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gecede yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun bağrından çıkan, sesi ve türküleriyle büyük bir sanatçı olan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı burada türküleriyle andık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren Emel Taşçıoğlu’na da teşekkür etti.