Halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12. yılında Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Tolga Gül konseriyle anıldı. Anma etkinliğinde Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Kınay, Ertaş’ın Karabağlar’da yaşamış olmasının kendileri için bir onur kaynağı olduğunu belirtti. "Neşet Ertaş, iyi ki bu dünyadan geçmiş, iyi ki bizlere izler bırakmış" dedi.

Neşet Ertaş’ın İzleri Karabağlar’da Yaşıyor

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Neşet Ertaş Parkı’nda gerçekleşen konser, Tolga Gül’ün seslendirdiği unutulmaz türkülerle duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Karabağlılar, Ertaş'ın eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek onu saygıyla andılar.

Konserin sonunda Başkan Kınay, Tolga Gül ve ekibine fidan sertifikası vererek teşekkür etti.