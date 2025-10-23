Ege’nin en köklü deniz festivallerinden biri olan The Bodrum Cup, 37. yılında “Nesillerce” temasıyla yoluna devam ediyor. Yarışın ikinci günü, Yalıkavak–İasos (14 mil) parkurunda düzenlenen Ruins Etabı ile başladı. Bu özel rota, geçmişte The Bodrum Cup’ın sembolik duraklarından biri olan İasos’un yıllar sonra yeniden yarış programına dahil edilmesiyle nostaljik bir anlam kazandı.

Sabah saatlerinde Yalıkavak Marina’dan verilen startla birlikte yelkenciler, Bodrum’un kuzeydoğusuna uzanan 14 millik rotada rüzgârla yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta, ekipler hem stratejik mücadelelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

Yarış boyunca Bodrum’un kıyı hattında renkli görüntüler oluştu; deniz üzerinde süzülen yelkenliler, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, ikinci yarış günüyle ilgili yaptığı açıklamada, İasos’un etkinlik için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

“Iasos, The Bodrum Cup tarihinde her zaman özel bir yere sahip oldu. Yıllar sonra yeniden bu rotada olmak bizim için yalnızca bir yarış değil; geçmişle bugünü buluşturmak anlamına geliyor. ‘Nesillerce’ temasının en güzel karşılığını bu etapta yaşıyoruz. Burada atılan her dümen, hem eski denizcilerimizin anısına hem de yeni kuşaklara bir selam niteliğinde.”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, İasos etabının denizcilik geleneğini yaşattığını belirterek şöyle konuştu:

“Iasos, Ege’nin en eski liman kentlerinden biri. The Bodrum Cup’ın rotasında yeniden yer alması, kültürel mirasımızın devamlılığını simgeliyor. Bu yıl ‘Nesillerce’ diyerek çıktığımız yolculukta, geçmişteki rotalarımızı bugünün yelkencileriyle yeniden yaşamak bizim için çok kıymetli.”

Cactus Hotels Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben ise ev sahipliği yaptıkları Ruins Etabı’yla ilgili duygularını şu ifadelerle paylaştı:

“Bodrum’un denizle bütünleşen ruhunu hissettiğimiz bu özel akşamda sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Ruins Luxury Resort olarak, köklü bir denizcilik geleneği olan The Bodrum Cup’a ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Rüzgârınız bol, yolunuz açık olsun.”