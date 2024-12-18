Manisa'nın Turgutlu ilçesinin Musacalı Mahallesi'nde, bir vatandaşın zeytin tarlasında açılan kuyuda mahsur kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpiler, duyarlı mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oklu kirpiler için hızlı müdahale

Olay, Musacalı Mahallesindeki zeytin tarlasında meydana geldi. Kuyuda mahsur kalan oklu kirpileri fark eden mahalle sakinleri, hemen Turgutlu Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler, zabıta ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, titiz bir operasyon başlatarak kirpileri güvenli bir şekilde kurtardı. Zarar görmeden kurtarılan kirpiler, tedavi ve bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Turgutlu Belediyesi'nden yeni bir proje: Online sahiplendirme

Turgutlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bulunan can dostlarının sahiplendirilmesini sağlamak için yeni bir online uygulama başlattı. Bu uygulama sayesinde, hayvanseverler daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabiliyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Nesli tükenmekte olan oklu kirpiler, hemşehrilerimizin ve ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerimize ve duyarlı mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum," dedi.